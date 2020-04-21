تصرف مذهل من علي معلول يُطمئن به جمهور الأهلي

أقدم الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” على تصرف احترافي، طمأن به جمهور الأهلي الذي بدأ يُعبر عن مخاوفه من تراجع مستوى لاعبي الفريق الأول بسبب أزمة كورونا، وتمديد توقف النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو المقبل.

واستعان علي معلول بمدربي أحمال بدنية لمساعدته على تأدية تدريباته بشكل سليم خلال الفترة القادمة، بهدف الاحتفاظ بلياقته البدنية كي يكون جاهزًا للمشاركة كأساسي فور استئناف النشاط الرياضي في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وينظر جمهور الأهلي إلى علي معلول – صاحب الـ 30 عامًا – على أنه أهم عناصر الفريق خلال الثلاث سنوات الماضية، لصناعته وتسجيله الكثير من الأهداف المؤثرة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال.

ووصلت عدد مباريات معلول مع الشياطين الحمر في الدوري المصري الممتاز لـ 74، سجل خلالهم 12 هدفًا، منذ انضمامه للفريق قادمًا من الصفاقسي في الميركاتو الصيفي 2016.

القيمة السوقية

نشر ظهير نادي الصفاقسي التونسي السابق مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام لتبادل الصور والفيديوهات اليوم الثلاثاء، لتوضيح حرصه على خوض تدريبات شاقة في الوقت الراهن للاحتفاظ بلياقته البدنية التي كان عليها قبل فترة التوقف منتصف الشهر الماضي.

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وخاض علي معلول تلك التدريبات بحضور مدربين اثنين في ملعب تابع لأحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية، حيث يقيم معلول هناك.

واختار علي معلول البقاء في مصر رغم إمكانية العودة إلى مسقط رأسه “صفاقس” في تونس، وذلك تجنبًا لدخوله حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا فور وصول إلى تونس، بالإضافة إلى قضاءه لنفس المدة عند العودة إلى القاهرة وقت استئناف النشاط الرياضي.

ويأمل علي معلول في أن تنجح محاولاته في الاحتفاظ بلياقته البدنية وبالتالي الاحتفاظ بقيمته السوقية التي انخفضت بصورة ملحوظة حسب موقع ترانسفير ماركت.

وتراجعت قيمة علي معلول حوالي سبعة ملايين جنيه مصري، ما يعادل 400 ألف يورو، ليصبح سعره في السوق 1.4 مليون يورو بعدما كان على مقربة من الوصول إلى مليوني يورو بفضل مستواه الفني الرائع بمنافسات الدوري ودوري الأبطال قبل تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا.