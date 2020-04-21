مارادونا النيل يُرشح حسام حسن لتدريب الأهلي

رشح نجم منتخب مصر في الثمانينات “طاهر أبو زيد” زميله السابق “حسام حسن” بتدريب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة من مسيرته المهنية كمدير فني، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد وُفق في اختيار حسام البدري في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعد مرحلة المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وقرر حسام حسن الرحيل عن تدريب سموحة السكندري في نهاية الموسم الماضي، بعد تعرض الفريق لسلسلة من النتائج السلبية تحت قيادته، كادت تؤدي إلى مواجهته صراع الهبوط.

وتولى حسام حسن تدريب سموحة في نهاية شهر فبراير 2019، وبعد أيام قليلة مُني بأول خسارة أمام “الإسماعيلي”، وتبعتها خسائر أخرى أمام أندية “المصري البورسعيدي ووادي دجلة والزمالك والأهلي والاتحاد”.

وقاد حسام حسن فريق سموحة لتعادل واحد كان أمام الجونة، واكتفى بالفوز 4 مرات فقط أمام حرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية وبتروجيت.

حلم حسام حسن

ورغم التراجع الكبير في المستوى الفني لحسام حسن في الفترة الأخيرة، قال طاهر أبو زيد الذي يلقب بـ “مارادونا النيل” أنه جدير بتولي تدريب الأهلي.

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وأوضح طاهر أبو زيد خلال لقاء متلفز مع برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت “لا أستبعد تولي حسام حسن لتدريب الأهلي خصوصًا أن مسيرته التدريبية مقبولة جدًا، وتاريخه مع الأهلي ومنتخب مصر مُشرف ولا بد أن يوضع ضمن خيارات إدارة النادي”.

وأكمل حديثه “حسام حسن لديه حلم يريد تحقيقه بتدريب الأهلي، وأعتقد أنه يتمتع بالكثير من الخبرات التي تسمح له بذلك، والمسألة ليست صعبة، في النهاية لكل مقام مقال”.

تجدر الإشارة إلى أن حسام حسن أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، بتصريحات أدلى بها لقناة أون تايم سبورت حول الطريقة التي رحل بها عن صفوف الأهلي.

وأكد حسام حسن بأنه كان على استعداد للعب بالمجان للأهلي مع شقيقه “إبراهيم” بعد عودته من رحلة الاحتراف، غير أن سوء تفاهم حدث بينه وبين الرئيس الراحل “صالح سليم” حال دون اعتزاله بقميص الأهلي، ليضطر إلى التنقل بين أندية الزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والترسانة قبل الاعتزال النهائي.