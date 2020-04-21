كاسانو يدفع الإنتر نحو بيع لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

طالب المهاجم الإيطالي “أنطونيو كاسانو” من إدارة الإنتر عدم التفكير مرتين في أمر الموافقة على عرض فريق برشلونة، لضم المهاجم الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” في الميركاتو الصيفي.

وفسّر كاسانو طلبه بأن الأموال التي سوف تدخل خزينة الإنتر -111 مليون يورو- كفيلة بتعويض لاوتارو في خط الهجوم، حيث من الأفضل الاستفادة ماديًا في تلك الفترة الصعبة، من أجل تعويض الخسائر المادية الناتجة عن تعليق المباريات.

وقال كاسانو في حوار بث مباشر عبر انستجرام “لاوتارو لاعب جيد جدًا ، لكنني سأبيعه .. لقد أحضرته مقابل 20 مليون يورو وسوف أبيعه بأكثر من 100 مليون يورو، صفقة مربحة لكافة الأطراف خاصة الإنتر”.

لاعب روما السابق الذي لقب بـ المشاكس، تابع تصريحاته قائلاً “سأوافق على الصفقة حتى لو كانت 70 أو 80 مليونًا بالإضافة إلى أرتور. ثم سأختار إدينسون كافاني من أجل تعويضه، الذي لديه عقد منتهي الصلاحية وسيكون مثاليًا لـكونتي، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك أموال أيضًا من بيع ماورو إيكاردي وسأذهب إلى آرسنال لجلب الكسندر لاكازيت”.

واعترف لاعب روما وسامبدوريا السابق بأن لاوتارو سوف يصبح لاعبًا أفضل في المستقبل لا شك في ذلك، ولكن الفرصة حاليًا لتعويضه ممكنة في هجوم النيراتزوري.