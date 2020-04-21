الامارات | نادي الفجيرة يعفي جميع المحلات في ملعبه من دفع رسوم الإيجارات خلال أزمة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الفجيرة يعفي جميع المحلات في ملعبه من دفع رسوم الإيجارات خلال أزمة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة اليوم من خلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رئيس النادي، سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، قرر إعفاء جميع المحلات التجارية الموجودة في استاد الفجيرة من دفع رسوم الإيجارات إلى حين انقضاء الأزمة الحالية.

وأكد النادي أنه في ظل استمرار الوضع الراهن مع الالتزام بالاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، فسيستمر إعفاء المحلات من رسوم الإيجارات، إلى أن تعود حركة العمل بصورة طبيعية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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