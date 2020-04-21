الامارات | مصر تنسحب من بطولة "فيفا 20" الإلكترونية بسبب إسرائيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنسحب من بطولة "فيفا 20" الإلكترونية بسبب إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية للمنتخبات، المقررة من 21 إلى 25 الجاري، بسبب وقوعها في مجموعة إسرائيل، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية. ووقعت مصر في مجموعة واحدة إلى جانب إسرائيل وتركيا، بحسب تصنيف "فيفا"، الذي اعتمد على التقارب الجغرافي.

وكان مقرراً أن تشارك مصر بأربعة لاعبين هم مهاجم أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا، ومهاجم الأهلي أحمد الشيخ، ورامي سعد، وإسلام سامي.

وأعلن كوكا انسحابه في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، وقال: "أخبرت لانضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم لفيفا، تمثيل مصر في أي مكان ومجال أمر مشرف للغاية، كنت أود بشدة الاشتراك بهذه المسابقة، لكن بعد إعلان القرعة، فإنه لا يسعني سوى أن أرفض".

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من جهته، أعلن الشيخ انسحابه بتغريدة مماثلة على «تويتر»، وقال: "تلقيت بسعادة كبيره نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصري لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم للعبة (فيفا)، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا، ولكن بعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار عن عدم المشاركة".