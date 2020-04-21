شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتحرك لتجديد عقد «رومانيولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيقوم نادي ميلان الإيطالي بتقديم عقد جديد للاعبه أليسيو رومانيولي من أجل التجديد مع الفريق قبل انتهاء عقده الجاري والذي من المقرر أن ينتهي في 2022.

وحسب موقع «سيمبري ميلان»، المتخصص في أخبار الفريق، فإن إدارة النادي الإيطالي أصبحت مستعدة للتحرك من أجل تمديد عقد لاعبهم صاحب الـ 25 عامًا.

وشارك مدافع الروسونيري في 29 مباراة هذا الموسم مع فريقه بواقع 26 بالدوري الإيطالي و3 مباريات بكأس إيطاليا، ولم يسجل أو يصنع أهدافًا فيما تحصل على 4 بطاقات صفراء.

وعلى جانب آخر، أشار الموقع إلى أن زميل «رومانيولي» ماتيو موساشيو يبدو في طريقه للرحيل عن سان سيرو، في الوقت الذي يحظى فيه الأرجنتيني باهتمام من نادي فالنسيا الإسباني.