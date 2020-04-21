شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تبدأ اجتماعاتها مع الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت اللجنة الخماسية اجتماعاتها مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أجل الاستماع إلى آرائهم في بنود اللائحة الجديدة للاتحاد، كما تواكب بدء سلسلة الاجتماعات مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط.

وأوضح الاتحاد، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ"فيس بوك"، أن اللجنة اجتمعت، اليوم الثلاثاء، مع كل من النائب سمير موسى، رئيس نادي الزرقاـ وأحمد برهومة، رئيس نادي بنها، وسمير عبد العال، رئيس نادي بهتيم، وأحمد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي حلوان، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظات الفيوم والقليوبية والجيزة والقاهرة.

ويعتبر هذا هو الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات من المقرر عقدها لمناقشة بنود اللائحة.