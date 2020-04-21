شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق يحسم مصير الكرة الإسبانية بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسؤولو اتحاد الكرة ودورى الدرجة الأولى ومجلس الرياضة فى إسبانيا إلى إتفاق بشان مستقبل كرة القدم وسط الأزمة الصحية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

والتقى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدورى الإسبانى، ولويس روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسبانى مع إيرين لوزانو رئيسة مجلس الرياضة الإسبانى بالعاصمة مدريد لأكثر من ثمانى ساعات، قبل أن يتوصلوا لبعض الاتفاقات.

رغم أن بيان مجلس الرياضة الإسبانى لم يكشف النقاب عن أى تفاصيل، فقد تم عقد الاجتماع بعد أن أرسلت رابطة الدورى الإسبانى بروتوكولا إلى الأندية، بشأن عودتهم إلى التدريبات من جديد.

وسيتعين على الأطراف الثلاثة الاتفاق على توقيت وشروط استئناف النشاط الكروى بإسبانيا، وهو الأمر الذى طالما شكل خلافا بين رابطة الدورى واتحاد الكرة الإسبانى.

وذكر مجلس الرياضة الإسبانى فى بيان: «كان هناك اجتماع فى قصر فيانا (مدريد) بين مجلس الرياضة الإسبانى واتحاد الكرة الإسبانى ورابطة الدورى الإسبانى، بهدف معالجة الوضع الذى تسببت فيه أزمة فيروس كورونا (كوفيد – 19) فى كرة القدم والرياضة الإسبانية».

وأضاف البيان «لقد تحدث المشاركون - إيرين لوزانو ولويس روبياليس وخافيير تيباس - لأكثر من ثمانى ساعات بطريقة صريحة ونزيهة. وساهمت جميع الأطراف بشكل بناء».

أوضح البيان «تم التوصل إلى أساس اتفاق يغطى الجوانب الرئيسية التى تؤثر على كرة القدم الإسبانية فى سياق الأزمة الصحية».

وتابع البيان «يريد مجلس الرياضة الإسبانى أن يشكر رابطة الدورى الإسبانى واتحاد الكرة خاصة على كرمهم واستعدادهم للتوصل إلى اتفاقات، ومواصلة العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل لوضع شكل لمستقبل كرة القدم الإسبانية بعد الوباء».

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ولقى أكثر من 20 ألف شخص حتفهم فى إسبانيا بسبب الفيروس، حيث لا تزال البلاد فى حالة إغلاق، وتم تعليق منافسات كرة القدم إلى أجل غير مسمى.

وكان كما أكد مارتينيز ألميدا، عمدة مدريد حضور نحو 3000 مشجع مباراة أتلتيكو مدريد أمام ليفربول فى دورى أبطال أوروبا فى 11 مارس، كان خطأ جسيما، فقد أقيمت قبل أيام فقط من إعلان الحكومة الإسبانية حال الطوارئ وفرض إجراءات الإغلاق التى يتوقع أن تظل قائمة على الأقل حتى 26 إبريل.