شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح ضمن التشكيل المثالى لقارة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 تواجد النجم المصرى محمد صلا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، علي رأس التشكيل المثالى لنجوم قارة أفريقيا، وذلك عن الموسم الحالى 2019-2020، والذى توقف بعد تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد” فى جميع أنحاء العالم.

وكشف موقع “Squawka” البريطانى، عن التشكيل المثالى الأفضل للقارة السمراء فى الفترة الأخيرة، والذى ضم العديد من النجوم بجانب محمد صلاح، حيث تواجد النجم الجزائري، رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، والنجم السنغالى ماني المتوج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” عن الموسم الماضي، بالإضافة للمهاجم الجابونى بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال. وجاء التشكيل المثالى كالتالى:- Advertisements حراسة المرمى أندريه أونانا خط الدفاع: كوليبالى – جويل ماتيب – أشرف حكيمى – سيرجي أورير خط الوسط: توماس بارتى – نديدي خط الهجوم: محمد صلاح – أوباميانج – رياض محرز – ساديو مانى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ضمن التشكيل المثالى لقارة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.