شكرا لقرائتكم محمود متولي يبتهل بالدعاء لمواجهة فترة توقف النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضرع محمود متولي مدافع النادي الأهلي بالدعاء، عبر حسابه الشخصي علة موقع انستجرام، لمواجهة الفترة الصعبة التي يعيشها جميع الرياضيين بسبب توقف النشاط الرياضي، خوفاً من تفشي وباء كورونا المستجد، الذي تسبب في عزل الملايين حول العالم داخل منازلهم.

ونشر محمود متولي صورة لمشاركته في إحدى المباريات وكتب عليها: اللّهُم شَيٌ يُغَيّر كُلَّ شَئٍ لأَفْضَل شَئْ كل عام وانتم بخير ..رمضان كريم.



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وفرض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر عدداً من الممنوعات الجديدة على لاعبيه ليتم تجنبها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك استكمالاً لباقى التعليمات والتى التزم بها اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروى فى مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وتلقى نجوم الأهلى تحذيرات من جهاز الكرة باستمرار تجنب التجمعات فى الشهر المعظم لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، والتحذير من المشاركة فى أى أنشطة كروية خاصة الدورات الرمضانية، لتجنب تعرض أى منهم للإصابة.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).