شكرا لقرائتكم تحديد أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجميد بطولتيه القاريتين دوري الأبطال والكونفدرالية لمدة 6 أشهر وعدم البت في استئنافهما قبل شهر أكتوبر المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه بيراميدز فريق حوريا كونيكري الغيني في قبل نهائي الكونفيدرالية.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية للكونفدرالية يوم 24 مايو المقبل على ملعب استاد الأمير مولاي عبد الله في المغرب، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 من الشهر نفسه في دوالا بالكاميرون.

من ناحيته، أدلى التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي لـ"الكاف" وعضو مجلس "الفيفا" بحوار لصحيفة "لوبريزيان" الفرنسية عاد من خلاله على تأثيرات انتشار فيروس "كورونا" في العالم على كرة القدم، وألمح إلى الحاجة لـ 6 أشهر حتى تعود البطولات القارية للساحة.

وقال بوشماوي إن كرة القدم العالمية تعيش أزمة خاصة على المستوى الاقتصادي مشيرا إلى أن عودة الأمور إلى نصابها تبقى بحاجة إلى بعض الوقت حتى تستقر الأمور رغم كل التأثيرات على المتدخلين المباشرين وغير المباشرين.

وشدد عضو مجلس الفيفا على أن المنوال الاقتصادي العالمي يبقى بحاجة إلى إعادة النظر بعد أن أثبتت الأزمة الحالية ضعفه خصوصا أنه مبني على عائدات البث التلفزيوني ومبيعات التذاكر معتبرا أنه لا يمكن الاستمرار بمثل أرقام المعاملات.

Advertisements

وعن عودة كرة القدم إلى استئناف نشاطها قال طارق بوشماوي إنه يشاطر رئيس "الفيفا" جياني انفانتينو الرأي، حيث من غير المسؤولية أن تعود عجلة الكرة للدوران قبل 6 أشهر طالما لم يستقر الوضع على الجانب الصحي.

وأوضح بوشماوي أن الحفاظ على الصحة يأتي في المقام الأول مؤكدا أن الدوريات المحلية يمكن أن تستأنف طالما استقرت الأوضاع الصحية غير أن المسابقات الخارجية سيتم التنسيق بشأنها بين "الفيفا" والاتحادات القارية والجامعات المحلية.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر كاف في بيان رسمي أصدره اليوم السبت أنه في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كوفيد-19، ووسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة الطوارئ تأجيل المباريات حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه سيجرى الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا، مؤكدا أنه يتابع الوضع عن كثب وسيعمل مع السلطات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية، بشأن تأثير الوباء في القارة.

يُذكر أنه تقرر في وقت سابق تأجيل مباريات الدور قبل النهائي للمسابقتين، بعدما كان محددا لجولتي الذهاب والإياب بين الأول والثالث من مايو، وبين الثامن والعاشر من الشهر نفسه.