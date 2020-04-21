شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يحافظ على لياقته البدنية بـ"وصلة تدريب عائلية"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عائلته في وصلة تدريب أسرية، لحفاظ على اللياقة البدنية، في ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين على البقاء في منازلهم، خوفاً من تفشي الفيروس.

ونشر الحضري فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بتدريبات الجري مع أبنائه.