شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يحافظ على لياقته البدنية بـ"وصلة تدريب عائلية"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عائلته في وصلة تدريب أسرية، لحفاظ على اللياقة البدنية، في ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين على البقاء في منازلهم، خوفاً من تفشي الفيروس.
ونشر الحضري فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بتدريبات الجري مع أبنائه.
وكان عصام الحضرى قد اعتذر لجماهير نادى الزمالك على خلفية الأزمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.
ونشر الحضرى مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.
وقال الحضرى فى مقطع الفيديو: "يمكن فى ناس حورت كلام بينى وبين جماهير نادى الزمالك، وطارق حامد هو الذى بادر بعمل مبادرة صلح بينى وبين جماهير النادى الأبيض".
وأضاف الحضرى "أى شخص قام بتحوير حديثى التليفزيونى بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثى ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسى من فوق"، متابعا "هى مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هى علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".
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