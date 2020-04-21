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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..الجبلاية تبدأ جلسات مناقشة اللائحة الجديدة مع الاندية ..وتصرف شيكات الدعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدات اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة عقد اجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية للاستماع إلى آرائهم في بنود اللائحة الجديدة للاتحاد والتي تحظى باهتمام كثير وجدل أكبر في بنودها قبل الانتخابات المقبلة .
اجتمعت اليوم اللجنة الخماسية ممثلة في الدكتور جمال محمد على و محمد فضل وأحمد عبد الله مع سمير موسى رئيس نادي الزرقا وأحمد برهومة رئيس نادي بنها وسمير عبد العال رئيس نادي بهتيم وأحمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي حلوان ، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظات الفيوم والقليوبية والجيزة والقاهرة .
سمير موسى رئيس الزرقا
وخلال الاجتماع شرحت الأندية المشاكل التي تواجهها في ظل توقف النشاط الكروى خاصة الازمات المالية ، وتم توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط .
قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، صرف شيكات الدعم المالى لأندية القسم الثانى والثالث والرابع بواقع 70 ألف جنيه للقسم الثانى و50 ألفا للثالث و30 ألفا للرابع.
وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الجبلاية بدأت اليوم، الدعم المالى المخصص لأندية القسم الثانى والثالث والرابع، بحيث تحصل جميع الأندية على الشيكات قبل شهر رمضان المعظم.
وأوضح وليد العطار أنه تواصل مع رؤساء جميع الأندية، من أجل تحديد مواعيد استلام الشيكات من مقر اتحاد الكرة، بناء على قرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى للوقوف بجانب الأندية فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى على خلفية أزمة فيروس كورونا.
فضل والعطار وجمال محمد على فى الاجتماع
على صعيد متصل، أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الأيام المقبلة ستشهد التواصل مع أندية الجمعية العمومية، وكذلك أندية الدورى الممتاز، للتعرف على رأيهم فى مقترحات لائحة النظام الأساسى قبل تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أو موقفهم بشأن عودة المسابقات هذا الموسم، بهدف الوصول إلى صيغة مشركة على أن تتم هذه الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس.
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