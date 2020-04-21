شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تكشف حقيقة فصل الموظفين من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى عن حقيقة ما تردد حول فصل موظفي الاتحاد بقرار من اللجنة .

و قامت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة بتوضيح الأمر ، بإتخاذ قرار بحل جميع لجان الاتحاد المتخصصة الخاصة بالنشاط المعلق وليس فصل تعسفى خاصة فى ظل أن هذه للجان بها موظفين شاغرين وظائف فى أماكن مرموقة .

كما كشفت اللجنة عن قرار تشكيل جديد للجان عقب النشاط ، لتضحيح مسار اللعبة فى المرحلة المقبلة .

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وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

ومن جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.

كما أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة تقليل عدد ساعات العمل للموظفين فى الاتحاد خلال يومى العمل الأحد والأربعاء من أجل الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه إنه يوجد موظفيين ينتهى وقت عملهم فى الثانية ظهرا وآخرين فى الرابعة عصرا لتقليل الأعداد.