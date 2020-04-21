شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سريعة من الزمالك للرد في قضيتي كهربا والنقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل إدارة الزمالك علي قدم وساق للدفاع عن حقوق النادي في قضيتي محمود كهربا لاعب الأهلي والتونسي حمدي النقاز في الاتحاد الدولي "فيفا".

ويشرف مرتضي منصور رئيس الزمالك بصفة شخصية علي الملف القانوني في الفيفا لضمان الدفاع عن حقوق الزمالك لدي كهربا والنقاز.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة الزمالك قامت بتغيير هيئة الدفاع عن النادي في قضية تغريم النادي لصالح حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، بدلاً من هيئة الدفاع السابقة، والتي كانت تتولى قضايا النادي الدولية.

كما اكد المصدر أن إدارة الزمالك أضافت أوراق جديدة يستند إليها الزمالك في الطعن الذي تعده الإدارة القانونية الجديدة في قضية حمدي النقاز من أجل دعم موقفه في الأزمة.

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أما بالنسبة لقضية محمود كهربا فتم تكليف هيئة الدفاع الجديدة بالملف والذي كان يتولاه احمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق للزمالك والذي تمت اقالته الأسبوع الماضي علي اعقاب صدور حكم لصالح حمدي النقاز ضد الزمالك.

من ناحية اخري تبحث إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى عن عقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع إدارة الناديين، خاصة أن مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، أكد الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز حول ضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للزمالك والحالى لبيراميدز حيث ترغب الإدارة البيضاء أيضًا فى ضم أكثر من لاعب بصفوف الأخير مع التعاون فى منح بيراميدز احتياجاتهم من صفوف الفريق الأبيض، فى ظل السعى لعقد صفقة تبادلية كبرى بين الناديين.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن أن المفاوضات المباشرة الحالية بين الزمالك وبيراميدز تتم عن طريق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، مع عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، حيث تم طرح بعض الأسماء للاستفسار حول إمكانية ضمهم إلى النادى الأبيض وهم عمر جابر ونبيل عماد دونجا إلى جانب أحمد أيمن منصور حيث ترغب الإدارة البيضاء فى ضمهم من بيراميدز إلى صفوف الزمالك ويرغب مسئولى بيراميدز فى ضم أكثر من لاعب من الأبيض لذا سيتم حسم مدى إمكانية انضمام الثلاثى من عدمه مع الاستفسار حول رغبة بيراميدز فى هوية اللاعبين التى ترغب إدارة الأخير فى الحصول على خدماتهم من صفوف قلعة ميت عقبة.