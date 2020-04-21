شكرا لقرائتكم خبر عن معلول لا يتوقف.. ظهير الأهلى يستعين بمدربى أحمال للحفاظ على لياقته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

ونشر معلول مقطع فيديو عبر صفحته على إنستجرام، يشاركه اثنان من المدربين، خلال قيامه ببعض التمرينات البدنية الشاقة فى أرض ملعب الفندق الذى يقيم فيه بالإسكندرية، حيث يحرص اللاعب على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر والاستعداد بقوة لعودة الدورى المحتمل فى أى وقت مقبل.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.

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وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.