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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يُخطط لعقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز فى الصيف، اتحاد الكرة يرفض منصب "أمين الصندوق" فى اللائحة الجديدة.

الزمالك يُخطط لعقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز فى الصيف

تبحث إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى عن عقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع إدارة الناديين، خاصة أن مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، أكد الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز حول ضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للزمالك والحالى لبيراميدز حيث ترغب الإدارة البيضاء أيضًا فى ضم أكثر من لاعب بصفوف الأخير مع التعاون فى منح بيراميدز احتياجاتهم من صفوف الفريق الأبيض، فى ظل السعى لعقد صفقة تبادلية كبرى بين الناديين.

اتحاد الكرة يرفض منصب "أمين الصندوق" فى اللائحة الجديدة

أكد مسئولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة أن لائحة النظام الأساسي التي يتم وضعها حاليًا وتحديد نظام الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد لن يكون له منصب أمين الصندوق وأن المجلس سيتكون من رئيس ونائب وأعضاء ومقعد مرأة ولم يتم الاتفاق حتى الآن علي العدد النهائي للمجلس سواء 7 أشخاص أو 9 أو 11 وهو ما سيتم حسمه من قبل الجمعية العمومية خلال الاجتماع المرجح إقامته في شهر يونيو حتي الآن.

فايلر يُرجح كفة محمود وحيد على مارسيلو في الأهلي

رجح السويسري رينيه فايلر كفة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد لاعب الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، حيث رفض المدرب السويسري إعارة الأخير ليكون بجانب التونسي علي معلول في هذا المركز، بالإضافة لوجود أيمن أشرف الذي يُجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر.

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العشرى يرفض التفريط فى لاعبى المصرى بسبب أزمة القيد

تمسك طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بلاعبى فريقه رافضا رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم قدرته على التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

الاتحاد السكندرى يعيد فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة.. اعرف السبب

بدأ مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التأكد من رحيل أحمد رفعت وعودته من جديد لناديه الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى.

اتحاد الكرة يدرس إقامة دورى البلاى ستيشن بعد الانسحاب من بطولة العالم

يدرس مسئولو اتحاد الكرة إقامة دورى البلاى ستيشن خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الانسحاب من بطولة العالم التى كانت ستنطلق اليوم.

الزمالك ينهى اتفاقه مع حازم إمام على التجديد موسمين

أنهى مسئولو الزملك اتفاقهم مع حازم إمام ظهير أيمن الفريق على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، حيث ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى.