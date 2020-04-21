الامارات | اتحاد الكرة يبحث أجندة مسابقات المراحل السنية للموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث أجندة مسابقات المراحل السنية للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم اليوم اجتماعها الثاني بنظام الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة أحمد يوسف درويش النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، إذ ناقشت اللجنة توصيات ومخرجات ورشة العمل التطويرية، التي عقدتها لممثلي الأندية في وقت سابق، وتضمنت أهمها المراحل السنية المعتمدة للموسم الرياضي المقبل، وأعداد اللاعبين المسجلين في كل مرحلة، سواء في فئة المواطنين وأبناء المواطنات، أو من فئتي المقيمين ومواليد الدولة، حيث تقرر أن ترفع اللجنة توصيتها بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

واطلعت اللجنة على قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة بالمسابقات، وقررت اتخاذ اللازم بشأنها، كما فوضت إدارة المسابقات بتقديم تصورها لأجندة مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي المقبل، على أن يتم عرضه على اللجنة لاحقاً لمناقشته واعتماده، كما تم مناقشة مقترحات الأندية المتعلقة بلوائح المسابقات والأمور التنظيمية للمباريات، وأوصت بإحالتها إلى إدارة المسابقات لاتخاذ اللازم حيالها من خلال دراستها مع لجان وإدارات الاتحاد المعنية، أو تضمينها في اللوائح المعتمدة للموسم الرياضي المقبل.

وأوصت اللجنة لمجلس الإدارة باللوائح المعتمدة للموسم القادم، بعد استحداث لائحة الإعلام ولائحة ضبط الجودة، وكلفت اللجنة الدكتور محمد سعيد الحتاوي مع إدارة المسابقات والإدارات المعنية للمباشرة بصياغتها وإعدادها عقب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.