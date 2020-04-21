الامارات | طفل يشجع ليفربول.. ويرفض الاقتراب من محمد صلاح بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يشجع ليفربول.. ويرفض الاقتراب من محمد صلاح بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت مغردة تدعى ميرا حسيني صورة للنجم المصري محمد صلاح، مع ابن شقيقها، على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متوجهة بالشكر على موافقة لاعب ليفربول على التقاط الصورة.
وظهر الطفل في الصور، وهو يقف بعيداً عن اللاعب المصري، التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي، إذ ابتعد عن صلاح بمسافة تصل إلى مترين وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ضمن احترازات منع تفشي فيروس كورونا.
وعلقت ميرا حسيني على الصورة قائلة: "شكراً محمد صلاح على الوقوف وفقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي مع ابن شقيقي، الذي يحبك، ولكنه خجول جداً، شكراً، وابق آمناً".
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