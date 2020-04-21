الامارات | 23 لاعباً في إنترميلان أصيبوا بأعراض "كورونا" في يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً في إنترميلان أصيبوا بأعراض "كورونا" في يناير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البلجيكي روميلو لوكاكو عن حقيقة صادمة بشأن لاعبي فريقه إنترميلان الإيطالي، كاشفاً عن أن 23 لاعباً من أصل 29 في الفريق أصيبوا بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال لوكاكو في مقابلة عبر حسابه في "إنستغرام"، نشرتها صحيفة فوتبول إيطاليا، إن 23 لاعباً في إنترميلان عانوا من الحٌمى والسعال خلال يناير الماضي، موضحاً أنهم لم يخضعوا لاختبار فيروس كورونا في ذلك الوقت.
وأضاف: "لعبنا مباراتنا أمام كالياري في يناير الماضي، ولا أمزح إذا قلت إن 23 لاعباً من أصل 25 في قائمة المباراة كانوا مرضى، إذ أنه بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول اضطر أحد اللاعبين (ميلان سكرينار) إلى مغادرة الملعب، وأصيب بحالة من فقدان الوعي".
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