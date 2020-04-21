الامارات | اكتمال صفقة امتلاك صندوق الاستثمارات السعودي لنادي نيوكاسل الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفقة امتلاك صندوق الاستثمارات السعودي لنادي نيوكاسل الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية اليوم، أن صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي العريق من قبل صندوق الاستثمارات السعودي في طريقها إلى النهاية السعيدة، وأن الإعلان عنها بات مسألة وقت لا غير.

وقالت الصحيفة إن الصفقة المقدرة بـ300 مليون جنيه إسترليني، باتت مكتملة، بعد أن وصلت دفعة أولى من أموال الصفقة، وإنجاز التوقيعات الضرورية قبل الإعلان الرسمي.

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وبهذا تقترب رحلة المالك الحالي، ورجل العقارات الشهير، مايك أشلي، من نهايتها مع النادي، الذي امتلكه منذ العام 2007، ويرفض كثيريون من أنصار النادي استمراره بسبب عدم قيامه بالانفاق على النادي، الذي عانى في السنوات الماضية من الصعود والهبوط بشكل مستمر.

وقالت الصحيفة إن الأموال المتبقية سيتم دفعها بالكامل بمجرد موافقة مسؤولي الكرة في إنجلترا على الصفقة، مشيرة إلى أن ذلك سيتطلب من 3 إلى 4 أسابيع.

وحين تنتهي الصفقة رسمياً، ستكون 80% من ملكية النادي قد انتقلت إلى صندوق الاستثمارات السعودي، وتوزع القيمة الأخرى بين بقية المستثمرين. ووضع بالفعل المالك الجديد خطة مستقبلية للنادي، بينها المنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة مواسم مقبلة، بجانب ضخ الأموال اللازمة لتجهيز الفريق للمنافسة محلياً في كل المسابقات.