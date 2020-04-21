شكرا لقرائتكم خبر عن أندية إيطاليا توافق على استئناف الدوري في انتظار موافقة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات المتوقفة منذ التاسع من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان: «اجتمعت الجمعية العمومية لرابطة الدوري اليوم صباحًا عبر تقنية الفيديو، وأكدت من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020».

وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا «إذا سمحت الحكومة به، مع الأخذ الكامل بمعايير حماية الصحة والسلامة». ويتعين على الاتحاد الإيطالي أن يقدم الأربعاء إلى وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، البروتوكول الطبي الذي تم وضعه للسماح باستئناف المسابقة.

ويتوقع البروتوكول أن يستأنف اللاعبون التدريبات في مجموعات صغيرة، وتحت مراقبة طبية صارمة، اعتبارًا من الرابع من مايو، وهو التاريخ الذي تخطط فيه الحكومة لبدء تخفيف إجراءات العزل التام المفروضة في إيطاليا منذ العاشر من مارس الماضي، حيث ستتمكن الرابطة بعد ذلك استئناف خوض المباريات في نهاية مايو أو بداية يونيو القادم.

كما أضافت الرابطة أن أي استئناف للمنافسة سيكون «وفقًا للمؤشرات التي يقدمها الاتحاد الدولي، وكذلك الأوروبي والإيطالي». وكان وزير الرياضة الإيطالي أعلن مساء أمس أنه ليس هناك ضمانات لاستئناف البطولة أو التمارين يوم الرابع من مايو، إذا لم تكن الظروف في البلاد ملائمة«.

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