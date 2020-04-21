كرة القدم الأوروبية تخطط لمرحلة ما بعد «عزل كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذا الأسبوع إلى العديد من الاجتماعات لمناقشة إمكانية استئناف المسابقات، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وستكون ألمانيا وبلجيكا أول من سيتخذ القرار إما اللعب بدون جمهور أو الإلغاء النهائي للموسم.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن حذرًا جدًا، ويحرص على توجيه جميع الدول الأعضاء الـ55 نحو توافق في الآراء، وسط رغبة البعض في إكمال الموسم، على غرار ألمانيا التي من المرجح أن تستأنف بطولتها الشهر المقبل بدون جمهور، أو إلغائه مثل بلجيكا وأسكتلندا اللتين تنتظران الضوء الأخضر من الاتحاد القاري لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
وسيبدأ الاتحاد، اليوم الثلاثاء، باجتماع مع الدول الأعضاء لدراسة «التطورات المتعلقة بالمسابقات الوطنية والمسابقات الأوروبية». ومن المقرر عقد اجتماع آخر الأربعاء مع الرابطة الأوروبية للأندية ورابطة الدوريات الأوروبية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيجتمع بعد ذلك عبر تقنية الفيديو صباح الخميس القادم «لتقييم الوضع ومناقشة آخر التطورات في ما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على كرة القدم الأوروبية».
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