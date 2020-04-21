شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو شيفيلد يوافقون على تأجيل جزء من رواتبهم بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شيفيلد يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، موافقة اللاعبين على تأجيل الحصول على جزء من رواتبهم ومكافآتهم حتى نهاية العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسار اللاعبون بذلك على خطى المدرب كريس وايلدر، وباقي أفراد الجهاز الفني، وستيفن بيتيس، الرئيس التنفيذي للنادي، الذين وافقوا يوم الإثنين على تأجيل جزء من رواتبهم ومكافآتهم لمدة ستة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال شيفيلد في بيان: «كل أفراد الفريق الأول وافقوا على تأجيل جزء من الراتب والمكافآت حتى نهاية 2020».

وأصبح شيفيلد أحدث ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز يعلن موافقة اللاعبين على تأجيل رواتبهم بعد ساوثامبتون ووست هام يونايتد.

وأعلن أرسنال، الإثنين، أن اللاعبين والجهاز التدريبي وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5%.

وقال بيتيس، الرئيس التنفيذي لشيفيلد: «أنا سعيد بالتوصل لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وباقي أفراد الجهاز بمساعدة النادي. هذه فترة صعبة على الجميع لكن يجب أن يتم الاهتمام أيضا بنادينا... وأنا سعيد أن اللاعبين يريدون السير على خطى كريس وباقي أفراد الجهاز في المساهمة وهذا يؤكد اهتمامهم بشيفيلد يونايتد».

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وصعد شيفيلد من الدرجة الثانية الموسم الماضي، بينما يحتل المركز السابع هذا الموسم قبل توقف المسابقة لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا.