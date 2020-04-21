شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أندية الكالتشيو تصوت لصالح استكمال البطولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 أعلنت الأندية الـ20 المشاركة في الدوري الإيطالي، نيتها استكمال منافسات الموسم الحالي (2019ـ2020)، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. واجتمعت رابطة الدوري الإيطالي، صباح اليوم الثلاثاء، بالأندية الـ20 المشاركة في المسابقة، للكشف عن موقفهما من استكمال البطولة من عدمها. وقالت الرابطة في بيان رسمي: "اجتمعت الرابطة هذا الصباح وأكدت بتصويت الإجماع من جميع الأندية الـ20 في مؤتمر بالفيديو، نيتها استكمال موسم (2019ـ2020)، إذا سمحت الحكومة بذلك وامتثلت بالكامل لقواعد حماية الصحة والسلامة".



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