ردا على شكوى كاريوس للفيفا.. بشكتاش: لن ندفع رواتب غير مستحقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق نادي بشكتاش التركي على الشكوى المقدمة من قِبل لوريس كاريوس حارس مرمى الفريق، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب رواتبه المتأخرة.

وانتقل كاريوس إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادما من ليفربول الإنجليزي، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن البالغ من العمر 26 عامًا اتخذ اجراء قانونيا ضد ناديه التركي الشهر الماضي بسبب عدم الحصول على مستحقاته لمدة 4 أشهر.

من جانبه قال إردال تورونوجولاري عضو مجلس إدارة النادي التركي، إن كاريوس يرغب في الرحيل عن النادي.

Advertisements

وكتب إردال عبر حسابه على انستجرام: "اشتكى كاريوس إلى فيفا بسبب أجره غير المدفوع ورغبته في إنهاء عقده".

وأضاف: "يريدنا أن ندفع له مقابل الأشهر التي لم يلعبها".

وتابع: "إنه يريد المغادرة وهذا هو قراره، لكننا لن ندفع أجور غير مستحقة".

ولعب كاريوس 25 مباراة بالقميص الأبيض والاسود هذا الموسم في الدوري قبل تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا.