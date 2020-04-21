محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
علق نادي بشكتاش التركي على الشكوى المقدمة من قِبل لوريس كاريوس حارس مرمى الفريق، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب رواتبه المتأخرة.
وانتقل كاريوس إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادما من ليفربول الإنجليزي، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن البالغ من العمر 26 عامًا اتخذ اجراء قانونيا ضد ناديه التركي الشهر الماضي بسبب عدم الحصول على مستحقاته لمدة 4 أشهر.
من جانبه قال إردال تورونوجولاري عضو مجلس إدارة النادي التركي، إن كاريوس يرغب في الرحيل عن النادي.
وكتب إردال عبر حسابه على انستجرام: "اشتكى كاريوس إلى فيفا بسبب أجره غير المدفوع ورغبته في إنهاء عقده".
وأضاف: "يريدنا أن ندفع له مقابل الأشهر التي لم يلعبها".
وتابع: "إنه يريد المغادرة وهذا هو قراره، لكننا لن ندفع أجور غير مستحقة".
ولعب كاريوس 25 مباراة بالقميص الأبيض والاسود هذا الموسم في الدوري قبل تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ردا على شكوى كاريوس للفيفا.. بشكتاش: لن ندفع رواتب غير مستحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.