بالإجماع.. أندية الدوري الايطالي تصوّت على استكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اجتمعت أندية الدوري الايطالي العشرين عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضعية الموسم الحالي 2019/2020 بعد إيقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وصوتت بالإجماع على استكمال الموسم.

وانتشر فيروس كورونا على نطاق واسع، وكانت إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في إصابة ما يزيد على مليوني مصاب حول العالم.

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وكان الاتحاد الايطالي قد قرر في وقت سابق تعليق النشاط الكروي لأجل غير مسمى، مع تباين أصوات الأندية التي طالب بعضها بضرورة استكمال النشاط ومطالبات البعض الآخر بإنهاء الموسم والاستعداد للموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن الأندية العشرين عقدت اجتماعا صباح اليوم وصوّتت بالإجماع على استكمال الموسم إذا سمحت الحكومة بذلك بناء على تعليمات الصحة والسلامة.

وجاء بيان الأندية كالآتي: "إن استئناف النشاط الرياضي، سيتم وفقًا لمؤشرات الاتحاد الدولي (فيفا)، الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالإضافة إلى الامتثال للبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين والعاملين".