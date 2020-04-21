ألمانيا تقرر عدم استكمال دوري اليد بسبب كورونا وتتوج "كيل" بطلا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد اليوم الثلاثاء عدم استكمال موسم دوري كرة اليد بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع إعلان نادي تي.إتش.دبليو كيل بطلا للمسابقة.

وكانت المنافسات، على مستوى الدرجتين الأولى والثانية، قد توقفت في مارس الماضي، والآن توصلت الأندية الــ36 بالدرجتين الأولى والثانية إلى اتفاق على عدم استئناف المنافسات.

وتقرر استخدام معامل رياضي خاص لحسم البطل، مع عدم هبوط أي فريق.

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وقال أوفه شونكر رئيس رابطة الدوري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"أغلب الأندية كانت قد فقدت الأمل في الموسم على أي حال."

وتتوقع الرابطة خسائر تبلغ نحو 25 مليون يورو (2ر27 مليون دولار)، بسبب عدم استكمال المراحل السبعة التي كانت متبقية من الدوري.

وكانت الأندية تأمل في البداية استئناف اللعب في منتصف مايو ولكن مع الحظر الذي فرض على التجمعات حتى 31 أغسطس واعتماد كرة اليد بشكل أساسي على عائدات بيع التذاكر وعقود الرعاية، أكثر من اعتمادها على عائدات البث التليفزيوني، تقرر عدم استكمال الموسم.