محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع جاستين سيرينو لاعب صنداونز الجنوب أفريقي.
وكان خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، قد أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الفترة الماضية شهدت تواصل من جانب النادي الأهلي بشأن الاستفسار عن موقف اللاعب الأوروجوياني.
من جانبه قال توفيق خلال تصريحات خاصة ليلا كورة، "طبيعي إننا نسأل ونستفسر عن لاعب زي سيرينو".
وأضاف: "نستعد للتحضير للصفقات الصيفية، هناك أكثر من لاعب معروضين علينا ونتابعهم لحسم قرارنا".
وأتم:" نعم استفسرنا عن سيرينو وهذا أمر طبيعي، لكن الأمر لم يصل لمرحلة المفاوضات نهائيا".
كانت هذه تفاصيل خبر ردا على ضم سيرينو.. الأهلي لمصراوي: مجرد استفسار لم يصل للمفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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