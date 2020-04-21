الإنتاج الحربي يرفض فكرة إلغاء الدوري

رفض الجهاز الفني للإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، فكرة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم، بسبب تفشي وباء كورونا، نظرًا للخسائر الكبيرة التي تتحملها الأندية.

وأكد مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن المنظومة الرياضية، خصوصًا كرة

القدم تأثرت كثيرًا بالتوقف مطالبًا بوجود حلول تسمح بعودة النشاط، حتى لو في حال ارتداء اللاعبين لكمامات واتباع نظم حماية للاعبين، خصوصًا أن الجماهير لا تحضر المباريات منذ فترة.

وأضاف: من المؤكد أن حياة أى انسان مهمة وتحتل الصدارة في اهتمامات الدولة لكن مازال هناك متسع من الوقت لاستئناف بطولة الدوري من جديد.

توقع المدير الفني للإنتاج عودة النشاط قريبًا في ظل تراجع أعداد الإصابات بمرض كورونا وظهور وعي لدى الجميع بخطورة المرض.