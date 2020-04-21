راشفورد: نفسي أشارك بقوة في يورو 2020.. وأحترم نصيحة "روني"

كشف ماركوس راشفورد، مهاجم إنجلترا، عن أنه كان مستعدًا لاستعجال العودة من الإصابة للمشاركة في بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف قبل تأجيلها حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان يتمنى المشاركة بقوة في البطولة.

وأثنى راشفورد على نصيحة وين روني قائد منتخب إنجلترا السابق بعدم استعجال العودة للملاعب، وهو ليس جاهزًا بنسبة 100 بالمئة مؤكدًا احترامه لها.

واعترف راشفورد بأنه كان ينوى العودة للمران في منتصف

أو نهاية أبريل وهى عودة قبل الأوان لأنني لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا وبالتالي كنت أشك في جاهزيتي بنسبة 100 بالمئة إذا ذهبت للبطولة.

وأضاف: أهتم بما قاله روني لكن في الوقت نفسه كان من الصعب أن أقول لا لبطولة أوروبا.