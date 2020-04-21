إنتر ميلان يقترب من تمديد عقد لاعبه آشلي يونج

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من الانتهاء من مفاوضات تمديد فترة تعاقده مع الإنجليزي آشلي يونج لمدة عام آخر. يأتي ذلك بعدما نال اللاعب إعجاب المدير الفني أنطونيو كونتي خلال الفترة القصيرة التي قضاها اللاعب مع الفريق الذي انضم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد مبدئي لمدة ستة شهور. الفني أنطونيو كونتي خلال الفترة القصيرة التي قضاها اللاعب مع الفريق الذي انضم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد مبدئي لمدة ستة شهور. وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن عقد يونج كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية موسم 2019/ 2020 مع بند يتيح التجديد لمدة عام، وهو البند الذي يستعد إنتر ميلان لتفعيله.

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