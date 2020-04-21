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الاتحاد الكوري الجنوبي يكشف عن شروط استئناف الدوري

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 أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم السماح للأندية بخوض المباريات التحضيرية للموسم الكروي.

 وقال متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة "فرانس برس" أن برنامج الدوري المفصل تتم مناقشته

بين الأندية ولن يتم السماح لأي مشجع بالحضور إلى الملعب.

 بينما يكون تواجد الصحافيين محدودًا ،كما لن يكون متاحًا للاعبين التحدث بين

بعضهم البعض خلال المباريات وعدم مصافحة الحكام.

 ولم يعلن حتى الآن عن بدء الموسم الرسمي والذي كان مبرمجًا في فبراير الماضي لكن وكالة "يونهاب" أشارت إلى الاقتراب من إجماع حول انطلاقه في منتصف مايو المقبل.

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