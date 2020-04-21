الأولمبياد الخاص الإماراتي ينفذ ورش عمل افتراضية للمدربين والإداريين

تستعد مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي للبدء في تنفيذ سلسلة جديدة من المحاضرات وورش العمل الافتراضية للمدربين والإداريين خلال فترة توقف النشاط الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا. وتهدف سلسلة ورش العمل الجديدة غلى تعزيز قدرات الأجهزة الفنية بأهم وآخر التطورات في المجال الرياضي المختص بأصحاب الهمم حسب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تهدف إلى رفع مستوى أداء الكادرين الفني والإداري للوصول بهما إلى أعلى المعدلات العالمية ونشر الثقافة الصحيحة لدى جميع أفراد المجتمع. المجال الرياضي المختص بأصحاب الهمم حسب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تهدف إلى رفع مستوى أداء الكادرين الفني والإداري للوصول بهما إلى أعلى المعدلات العالمية ونشر الثقافة الصحيحة لدى جميع أفراد المجتمع. وتم إطلاق مبادرة «كلنا معاً» من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي المجتمعي حول الصحة العامة والنفسية، والرياضة عن بُعد، وغيرها لتوعية الرياضيين وأسرهم والمجتمع بأسره، لدعم أصحاب الهمم وتوفير أفضل الخدمات لهم، في حين تشمل الورش المقبلة عدداً من المسابقات الإلكترونية من خلال محتوى يسلط الضوء على اللاعبين الأبطال وإنجازاتهم.

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