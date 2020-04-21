بالارقام .. اتحاد الكرة يصرف دعم مالي لأندية القسم الثاني والثالث والرابع

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، صرف دعم مالي لأندية القسم الثاني والثالث والرابع، من أجل مساندة الأندية في أزمة توقف النشاط بسبب فيروس الأندية في أزمة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ويصرف اتحاد الكرة دعم الأندية بداية من الأحد المقبل، حيث تقرر صرف الدعم كما يلي: من الأحد المقبل، حيث تقرر صرف الدعم كما يلي: ٧٠ ألف جنيه لكل ناد بالقسم الثاني ٥٠ ألف جنيه لكل ناد بالقسم الثالث ٣٠ ألف جنيه لكل ناد بالقسم الرابع.

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