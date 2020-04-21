كاريلو يرشح مواطنه للانضمام لصفوف الهلال السعودي

رشح البيروفي أندريه كاريلو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مواطنه جوازينهو أروا للانضمام إلى فريقه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صرح أندريه كاريلو لصحيفة "إكسيتوسا" البيروفية، أنه يعتبر جوازينهو أروا لاعبًا رائعًا ويرشحه للتواجد في صفوف الهلال، إضافة إلى

أنه يستطيع التألق بالقدمين في مركز الوسط المهاجم.

وأضاف كاريلو أن مواطنه لاعب مهاري للغاية، وقادر على الاحتفاظ بالكرة واللعب بالقدمين من دون مشاكل.

كما رشح كاريلو أسماء أخرى عدة أبرزها لويس أدفينكولا، يوشيمار يوتين،

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فضلًا عن الإشادة بكارلوس زامبرانو وكريستيان كويفا.

ويلعب جوازينهو، صاحب الـ27 عاماً، في صفوف فريق أليانز ليما في بيرو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية والبطولات والمسابقات كافة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.