أوزيل يرفض التنازل عن جزء من راتبه بسبب كورونا

رفض الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، التنازل عن جزء من راتبه لمواجهة الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا وزملاؤه على تخفيض رواتبهم بنسبة 12.5% حتى مارس المقبل.
وقال نادي أرسنال إنه اتفق
ولم يكن أوزيل اللاعب الوحيد الذى رفض التنازل عن جزء من راتبه - وقدره5و12%- حيث تضامن معه 3 لاعبين رفضوا التنازل عن المبالغ المالية، حيث يبلغ دخله السنوي 3و2 مليون جنيه إسترليني.
وقالت أحد المصادر إن تردد اللاعبين في تخفيض رواتبهم يعود إلى إن الأندية ستستعيد أموالها بعدما يتم استئناف المسابقات ولهذا يجب الانتظار 3 أشهر أو 6 شهور لمعرفة التأثير الاقتصادي الفعلي لفيروس كورونا على ميزانيات الأندية.
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