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الأوليمبية الدولية تتراجع عن إعلان تحمل اليابان تكاليف تأجيل دورة طوكيو

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 تراجعت اللجنة الأولمبية الدولية عن إعلانها بأن اليابان ستتحمل الخسائر الناتجة عن تأجيل الأوليمبياد بعدما أعلنت ذلك في بيان رسمي لها اليوم عبر موقعها الرسمي على

الإنترنت.

 وقامت اللجنة بحذف جملة من البيان الذي ذكرت فيه أن اليابان ستتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن تأجيل دورة

الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وذلك بعد أن أبدت اللجنة المنظمة اعتراضها، حيث قال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد في تصريحات صحفية إنه من المستحيل ألا تشارك اللجنة الأولمبية الدولية في تحمل هذه الخسائر.
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