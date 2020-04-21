جاريث بيل يلوي ذراع ريال مدريد ويُقرر البقاء لنهاية عقده

أصر النجم الويلزي “جاريث بيل” على البقاء في صفوف ريال مدريد، والحصول على كامل مستحقاته المتبقية في عقده، والذي يتبقى به عامين، وتبلغ قيمته السنوية 17 مليون يورو سنويًا.

وأوضح تقرير صحيفة “الصن” اليوم الثلاثاء، أنه بات من المؤكد بقاء الويلزي، ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، حيث إنه ليس من المرجح أن يتعاقد ريال مدريد مع نجوم كبار في الفترة المقبلة.

وسيظل صاحب الـ30 عامًا ضمن صفوف ريال مدريد، حيث يتبقى عامان في عقده مع النادي، رغم علاقته المتوترة بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، ولكن لا مشكلة لدى نجم ريال مدريد السابق في البقاء احتياطيًا والحصول على العقد الذي لن يقدم له في أي مكان آخر.

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وكان بيل قاب قوسين أو أدنى في يناير 2019 من الانتقال إلى كتيبة نجوم الدوري الصيني، ولكن إدارة ريال مدريد تراجعت في اللحظة الأخيرة عن الموافقة على عرض شنجهاي سونينج، الذي كان سيفي براتب بيل الباهظ لمدة أربعة مواسم.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن النادي الإسباني أبلغ نجم توتنهام الإنجليزي السابق، بأنه سيسعدهم استمراره مع الفريق، حيث سوف تتسب أزمة فيروس “كورونا” في عدم ضم الريال لنجوم كبار في صيف 2020، وستتأجل خطط التعاقد مع “كيليان مبابي” للصيف الموالي.

يذكر أنه من ضمن خطط ريال مدريد ضم أفضل مهاجمين على الصعيد الأرووبي حاليًا، بالتعاقد مع النرويجي “إيرلينج هالاند” بجانب جوهرة الكرة الفرنسية، في صفقتين للمستقبل.