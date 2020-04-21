مرتضى منصور يؤجل ضم أجنبي جديد لصفوف الزمالك

أجلت إدارة نادي الزمالك بقيادة “مرتضى منصور” فكرة ضم لاعب أجنبي جديد إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وعدم وضوح الرؤية حول عدد اللاعبين الأجانب الذين سيُحددهم الاتحاد المصري لكرة القدم لكل فريق بدءًا من موسم 2021/2020.

وانتشرت أخبار وتقارير صحفية عن نية الاتحاد المصري لكرة القدم لتقليص عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم لكل فريق من فرق الدوري المصري الممتاز.

واعتمد الأهلي والزمالك في تأهلهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، على اللاعبين الأجانب، لا سيما الزمالك الذي يضم بين صفوفه الثلاثي الشمال أفريقي “فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم”.

ولدى الزمالك 4 لاعبين أجانب في الوقت الراهن بخلاف ساسي وبنشرقي وأوناجم، هم الكونجولي كابونجو كاسونجو والنيجيري معروف يوسف، والإفواري عبد الرزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري، والمغربي حميد أحداد المعار للرجاء البيضاوي المغربي.

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ويسعى مرتضى منصور بمساعدة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تسويق 5 من قائمة الأجانب قبل بدء الموسم المقبل، بهدف تخفيف فاتورة الرواتب السنوية، ولافساح المجال أمام انضمام لاعب الوسط المغربي “وليد الكرتي” أو زميله في الوداد البيضاوي “محمد الناهيري”.

مرتضى منصور يحذر وكلاء اللاعبين

ووجه مرتضى منصور تحذيرًا إلى بعض وكلاء اللاعبين لربطهم اسم الزمالك بمجموعة كبيرة من لاعبي الدوري التونسي والدوري المغربي، مشيرًا في أكثر من حديث متلفز بأنه لم يقتحم أية مفاوضات رسمية لضم لاعبين أجانب جدد في الفترة الحالية.

وفي أفضل الأحوال، سينتظر مرتضى منصور ترشيح باتريس كارتيرون للاعب أجنبي واحد فقط لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حال عاد النشاط الرياضي محليًا وقاريًا مع مطلع شهر يونيه.

وكان من المنتظر مواجهة الزمالك لفريق الرجاء البيضاوي المغربي – الفريق السابق لباتريس كارتيرون – في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم 1 أو 2 مايو المقبل، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرر تأجيل المسابقة إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والمغرب بصورة ملحوظة أكثر من أي بلد آخر في شمال أفريقيا.