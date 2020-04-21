الإنجليز يحاصرون محمد صلاح بعد تصريح صلاح محسن عن ليفربول!

يواجه نجم ليفربول “محمد صلاح” حصارًا حقيقيًا من جانب الصحف الإنجليزية بعد ساعات قليلة من التصريح المثير للجدل الذي أدلى به زميله في منتخب مصر “صلاح محسن” في وسائل الإعلام المحلية، حول رغبة إدارة ليفربول في التعاقد معه خلال إحدى فترات الانتقالات الماضية.

وادعى صلاح محسن أن إدارة ليفربول مُهتمة بالتعاقد معه، وهذا ما أخبره به محمد صلاح خلال تواجدهم معًا في أحد المعسكرات الخاصة بمنتخب مصر الأول قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وقد تُسبب تلك التصريحات في مشكلة بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، خاصةً إذا ما انتشرت أخبار اهتمام ليفربول بضم صلاح محسن في الصحف الإنجليزية أمثال “ذا صن وديلي ميل وديلي ميرور”، وسط سعي إدارة ليفربول لضم مهاجم جديد يُقال أنه هداف لايبزج والدوري الألماني “تيمو فيرنر”.

لكن صلاح محسن لم يهتم بما قد يُسببه من مشاكل لمحمد صلاح، وأفصح عن تفاصيل المحادثة التي دارت بينه وبين “مو صلاح” خلال حديث متلفز مع قناة أون تايم سبورتس المصرية أمس الاثنين.

وقال صلاح محسن “محمد صلاح أبلغني بوجود اهتمام حقيقي من مسؤولي ليفربول خلال الفترة الماضية. صلاح تحدث معي في أحد معسكرات السابقة لمنتخب مصر في هذا الموضوع”.

وأوضح “محمد صلاح أخبرني أيضًا أن عدد من مسؤولي ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد جدًا ويرغبون في التواصل مع إدارة الأهلي للتعاقد معي”.

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وأكد صلاح محسن موافقته على الانتقال إلى ليفربول ومُزاملة محمد صلاح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استعداده لتمثيل الأهلي كَونه لا يقل في أي شيء عن الأندية الأوروبية.

مستقبل غامض

تجدر الإشارة إلى ارتباط اسم صلاح محسن بنادي روما الإيطالي في نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2019، ويبدو أن محمد صلاح كان له دور في متابعة روما له، غير أن الاهتمام لم يتحول إلى عرض رسمي (تفاصيل الخبر).

ويواجه صلاح محسن، ابن محافظة الشرقية، خطر العودة إلى الأهلي بعد مشاركته في 3 مباريات فقط مع سموحة الذي أعير له خلال الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر، على أمل استعادة مستواه المعهود.

ويَدرس المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر استعادة بعض المعارين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في مقدمتهم “محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق”، وبدرجة أقل ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن، حيث لا بد أن يختار فايلر لاعبًا واحدًا منهم.

ولم يُسجل صلاح محسن، صاحب الـ 21 عامًا، أكثر من 15 هدفًا في الدوري المصري منذ ظهوره لأول مرة عام 2016، بواقع 10 أهداف في 34 مباراة مع إنبي، و4 أهداف مع الأهلي في 18 مباراة، وهدف واحد في 3 مباريات مع سموحة.