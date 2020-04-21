لوكا زيدان يوافق على تمثيل منتخب الجزائر ويخطف مكان حراس الدوري الجزائري

تقدمت مفاوضات الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع حارس مرمى ريال مدريد “لوكا زيدان”، من أجل تمثيل الأخير لمنتخب محاربي الصحراء خلال مسيرته الدولية.

ويتاح لابن الأسطورة الفرنسية “زين الدين زيدان” تمثيل ثلاثة دول في مسيرته، حيث يمتلك أصول فرنسية وجزائرية، بالإضافة إلى حصوله على الجنسية الإسبانية، ولكنه يميل نحو فعل ما لم يفعله والده، واللعب في صفوف بطل أفريقيا.

ويتطلع المدرب “جمال بلماضي” إلى الظفر بنجل أسطورة ريال مدريد داخل صفوف المنتخب الجزائري، في خطته لخفض معدل الأعمار، حيث اثنان من حراس المرمى المشاركين في أمم أفريقيا الأخيرة “رايس مبولحي” و”عز الدين دوخة” يتخطيان حاجز 33 عامًا، لذلك سيقدم “لوكا زيدان” خيارًا جديدًا.

ويبلغ حارس المرمى المعار من الريال إلى راسينغ سانتاندر 21 عامًا، وقد أبدى موافقة مبدئية على تمثيل الجزائر في البداية، على الرغم من أن بلماضي طلب بالفعل من اتحاد كرة القدم في بلاده النظر في استكمال الأوراق، وتوجيه استدعاءً رسميًا في أول مباراة تلعبها الجزائر.