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وجاء بيان آرسنال على النحو التالي “يسعدنا الاعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة، سيسري التخفيض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5 في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة“.
وأضاف البيان ”الأموال التي سنوفرها ستساعد في تغطية بعض المخاطر المالية التي واجهناها هذا الموسم فيما يتعلق بايرادات أيام المباريات والدخل التجاري، نشكر اللاعبين على تعاونهم والوقوف خلف النادي في هذا الوقت الصعب“.
وأشار أرسنال إلى أن ”المبلغ المتفق عليه“ سيتم إعادته للاعبين، ولكن وفق شروط أهمها عودة الموسم الرياضي، والحصول على عوائد البث المؤجلة، وأموال عقود الرعاية المتوقفة.
ليفربول وتوتنهام في موقف حرج
وأدى سخط جماهير تلك الأندية وردة الفعل الغاضبة إلى تراجع تلك الفرق عن قراراتها، ولا سيما في ظل الثراء الفاحش الذي يتمتع به كل مالك من مُلاك تلك الأندية العالمية.
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كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يصبح أول أندية الدوري الإنجليزي التي تعلن تخفيض رواتب اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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