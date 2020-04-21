آرسنال يصبح أول أندية الدوري الإنجليزي التي تعلن تخفيض رواتب اللاعبين

وأعلنت أندية أخرى في البريميرليج منذ تفشي الوباء مثل وست هام يونايتد وساوثامبتون إن اللاعبين وافقوا على تأجيل الرواتب، لكن أرسنال أصبح أول ناد يعلن عن خفض رواتب لاعبيه، بعدما رفض هؤلاء اللاعبون في البداية اقتراح إدارة الجانرز.

وجاء بيان آرسنال على النحو التالي “يسعدنا الاعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة، سيسري التخفيض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5 في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة“.