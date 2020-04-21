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آرسنال يصبح أول أندية الدوري الإنجليزي التي تعلن تخفيض رواتب اللاعبين

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مكتب ميركاتو داي 0 تبليغ

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أصدر نادي آرسنال أحد أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بيانًا قال فيه إن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5٪ بسبب جائحة فيروس .
وأعلنت أندية أخرى في البريميرليج منذ تفشي الوباء مثل وست هام يونايتد وساوثامبتون إن اللاعبين وافقوا على تأجيل الرواتب، لكن أرسنال أصبح أول ناد يعلن عن خفض رواتب لاعبيه، بعدما رفض هؤلاء اللاعبون في البداية اقتراح إدارة الجانرز.

وجاء بيان آرسنال على النحو التالي “يسعدنا الاعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة، سيسري التخفيض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5 في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة“.

وأضاف البيان ”الأموال التي سنوفرها ستساعد في تغطية بعض المخاطر المالية التي واجهناها هذا الموسم فيما يتعلق بايرادات أيام المباريات والدخل التجاري، نشكر اللاعبين على تعاونهم والوقوف خلف النادي في هذا الوقت الصعب“.

 

وأشار أرسنال إلى أن ”المبلغ المتفق عليه“ سيتم إعادته للاعبين، ولكن وفق شروط أهمها عودة الموسم الرياضي، والحصول على عوائد البث المؤجلة، وأموال عقود الرعاية المتوقفة.

وتوتنهام في موقف حرج

آرسنال يلعن تخفيض رواتب اللاعبين – لقطة لجمهور ليفربول من ملعب أنفيلد روود (صور:Getty)
يذكر أنه سبق وتراجع ليفربول متصدر ومعه فريقي توتنهام وبورنموث عن قرارات أزعجت الجماهير، بمنح الموظفين راحة مع عدم تحمل رواتبهم، والتحايل على القوانين التي فرضتها الحكومة البريطانية بدعم الموظفين في تلك المحنة.

وأدى سخط جماهير تلك الأندية وردة الفعل الغاضبة إلى تراجع تلك الفرق عن قراراتها، ولا سيما في ظل الثراء الفاحش الذي يتمتع به كل مالك من مُلاك تلك الأندية العالمية.

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