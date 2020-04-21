الامارات | ريال مدريد يحدد ملعباً بديلا لمبارياته المقبلة في العاصمة الإسبانية

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحدد ملعباً بديلا لمبارياته المقبلة في العاصمة الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر ريال مدريد موافقة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم للسماح له بخوض باقي مباريات موسم الدوري الاسباني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، الواقع ضمن مقره التدريبي في "فالديبيباس"، وذلك في حال استئناف المنافسات بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واشارت صحيفة "ماركا" المحلية اليوم إلى ان الاتحاد القاري يطلب خوض الاندية مبارياتها على ملعب واحد طوال الموسم، لكن بسبب الأوضاع الراهنة قد تمنح الفريق الملكي استثناء خوض باقي مبارياته على ملعب "دي ستيفانو"، المطابق لمعايير الدوري الإسباني، خصوصا وأن رابطة الليغا قد منحته موافقتها. وتبلغ سعة الملعب الذي يحمل إسم أسطورة النادي السابقة، ستة آلاف متفرج.

ويتوقع أن تستكمل منافسات الموسم وراء أبواب موصدة، ينوي ريال تجديد ملعبه الاساسي "سانتياغو برنابيو"، لكن ملعب فريقه الرديف "كاستيا"، بحاجة لبعض التعديلات كي يتلاءم مع معايير النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، بحسب ما أضافت الصحيفة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب، بعد 27 مرحلة، وهو سيخوض على أرضه مواجهات ضد ايبار، فالنسيا، ريال مايوركا، خيتافي، الافيس وفياريال ضمن الدوري. فيما يحاول قلب خسارته امام ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.