الامارات | إيقاف 3 رباعين عراقيين بسبب "المنشطات"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 3 رباعين عراقيين بسبب "المنشطات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم الاتحاد العراقي لرفع الأثقال برقية من نظيره الدولي، تقرر بموجبها إيقاف ثلاثة رباعين دوليين من ممارسة اللعبة، بسبب استخدامهم لمواد منشطة، تقع ضمن المواد المحظورة دولياً، وذلك وفقاً لوسائل إعلام عراقية.

ويتعلق الأمر بالرباعين صفاء راشد، وسلوان جاسم، وأحمد فاروق. وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في برقيته أن الإيقاف بشكل مبدئي بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة المنشطات، ووفقاً لتوصيات من لجنة مكافحة المنشطات.

ويسعى الاتحاد العراقي لرفع الأثقال إلى التحقيق في ملابسات هذا الموضوع، الذي سيسبب حرمان العراق من التواجد على منصات التتويج الأولمبية، خصوصاً أن العراق يعتبر من الدول المتطورة في رياضة رفع الأثقال.