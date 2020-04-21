شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يدرس التراجع عن قرار رحيله من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، قد يعيد مراجعة حساباته بشأن قرار اتخذه مؤخرا.

وأشارت أنباء سابقة إلى أن الدون لا يرغب فى العودة إلى إيطاليا قبل صدور قرار رسمى بشأن مصير الموسم الحالى.

ووفقًا لصحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن رونالدو يفكر فى التراجع والعودة إلى إيطاليا، خاصة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماديرا. وأضافت أن الحالات التى اكتشفت جاءت على بُعد 20 كم فقط من مكان وجود رونالدو حاليًا مع عائلته، وهو ما دفعه للتفكير مجددا.

وأشارت إلى أن كريستيانو قبل أيام قليلة كان يشعر بأمان كبير فى جزيرته الأصلية (ماديرا)، والتى منحته الفرصة أيضًا للتدرب على العشب بملعب ناسيونال ماديرا، إلا أنه مع عدم شعوره بالأمان حاليًا فقد يعود لتورينو، خاصة أنه من المتوقع أن تصدر إجراءات مشددة فى البرتغال فى الأيام المقبلة. وكان الدون قد سافر إلى البرتغال فى 9 مارس الماضى، عقب خوضه آخر مباراة بالدورى الإيطالى ضد إنتر ميلان فى 8 مارس.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية، أن يوفنتوس يخطط للتفاوض من أجل ضم المهاجم الأرجنتينى ماورو إيكاردى، المملوك لإنتر ميلان والمعار هذا الموسم لصفوف باريس سان جيرمان.

ويستهدف اليوفى تدعيم هجومه بصفقة إيكاردى، ليحل مكان الأرجنتينى جونزالو هيجواين، الذى قد يرحل بنهاية الموسم عن صفوف «السيدة العجوز». وعنونت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»: «التانجو، هيجواين ينسحب وإيكاردى يظهر»، فى إشارة لإمكانية أن يحل إيكاردى مكان مواطنه الأرجنتينى صاحب الـ32 عاما واللاعب السابق لريال مدريد وتشيلسى ونابولى.

ووفقا للصحيفة، فإن هيجواين الذى عاد إلى بلاده لقضاء فترة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، يفكر بجدية فى الرحيل عن صفوف اليوفى الصيف المقبل.

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ولهذا فإن إدارة النادى الإيطالى ستسعى لضم إيكاردى فى يوليو المقبل، مثلما حاولت من قبل العام الماضى، لكنها ستسعى لإقناع إدارة بى إس جى بتعويضه بكل من لاعب الوسط البوسنى ميراليم بانيتش والظهير البرازيلى أليكس ساندرو.

ومن خلال هذا العرض تسعى إدارة يوفنتوس لإقناع باريس سان جيرمان بعدم الإقدام على شراء إيكاردى بشكل نهائى، بعدما سجل 20 هدفا فى 31 مباراة هذا العام فى فرنسا.