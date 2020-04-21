شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يسعى لضم «رومانيولى» من صفوف الميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مسؤولو نادى ميلان الإيطالى الزمن لإنهاء الاتفاق مع أليسيو رومانيولى، قائد الفريق، لتجديد عقده وذلك بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن الدورى الإيطالى فى الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وارتبط رومانيولى بالعديد من أندية أوروبا أبرزها تشيلسى، برشلونة، أتلتيكو مدريد ولاتسيو، بينما يمتد عقده مع ميلان حتى عام 2022، كما يكثف نادى تشيلسى من المفاوضات مع اللاعب، لتدعيم خط دفاع البلوز استعدادًا للموسم المقبل.
وأضافت أن وسائل الإعلام الإيطالية أن مسؤولى نادى ميلان على الجانب الآخر يجرون مفاوضات مع اللاعب بشأن تمديد العقد، إلى ما بعد عام 2022، للبقاء ضمن صفوف الروسونيرى لفترة طويلة. ولفتت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إجراء ميلان محادثات مع مينو رايولا، وكيل أعمال رومانيولى، للاتفاق على تمديد العقد.
وشارك رومانيولى (25 عامًا) فى جميع مباريات فريقه بالكالتشيو، هذا الموسم، سواء تحت قيادة ستيفانو بيولى، أو ماركو جيامباولو.
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