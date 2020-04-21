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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارفخال يتجه لانهاء مسيرته مع النادي الملكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي ريال مدريد الاسباني داني كارفخال قد يكمل مسيرته الكروية مع الفريق الملكي، واضافت الصحيفة الاسباني ان اللاعب الاسباني الذي لا يزال يمتلك عامين في عقده الذي ينتهي في حزيران من العام 2022، حصل على توجيه من قبل وكيل اعماله بتجديد عقده على الاقل حتى العام 2026، بعد ان كان الاختيار الاول للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يفضله على اللاعبين ناتشو ، ميليتاو واودريوزولا، بعد ان كان قد اطلق مسيرته مع الفريق الاول في ايار من العام 2004.
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