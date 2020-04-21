كارفخال يتجه لانهاء مسيرته مع النادي الملكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​داني كارفخال​ قد يكمل مسيرته الكروية مع الفريق الملكي، واضافت الصحيفة الاسباني ان اللاعب الاسباني الذي لا يزال يمتلك عامين في عقده الذي ينتهي في حزيران من العام 2022، حصل على توجيه من قبل وكيل اعماله بتجديد عقده على الاقل حتى العام 2026، بعد ان كان الاختيار الاول للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يفضله على اللاعبين ناتشو ، ميليتاو واودريوزولا، بعد ان كان قد اطلق مسيرته مع الفريق الاول في ايار من العام 2004.

