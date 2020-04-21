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كارفخال يتجه لانهاء مسيرته مع النادي الملكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي ​​ الاسباني ​داني كارفخال​ قد يكمل مسيرته الكروية مع الفريق الملكي، واضافت الصحيفة الاسباني ان اللاعب الاسباني الذي لا يزال يمتلك عامين في عقده الذي ينتهي في حزيران من العام 2022، حصل على توجيه من قبل وكيل اعماله بتجديد عقده على الاقل حتى العام 2026، بعد ان كان الاختيار الاول للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يفضله على اللاعبين ناتشو ، ميليتاو واودريوزولا، بعد ان كان قد اطلق مسيرته مع الفريق الاول في ايار من العام 2004.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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