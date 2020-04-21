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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان يقترب من تمديد تعاقده مع آشلي يونغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، سيمدد فترة تعاقده مع الإنجليزي آشلي يونغ لمدة عام آخر، وذلك بعد أن نال اللاعب إعجاب المدير الفني أنطونيو كونتي خلال وقت قصير مع الفريق الذي انضم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد مبدئي لمدة ستة أشهر. شارك يونغ 34 عاماً في 7 مباريات مع إنتر ميلان، قبل أن يجرى تعليق منافسات كرة القدم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة غارديان البريطانية، أن عقد يونغ كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية موسم 2019-2020، مع بند يتيح التجديد لمدة عام، وهو البند الذي يستعد إنتر ميلان لتفعيله.
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