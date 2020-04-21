اعضاء مجلس ادارة برشلونة يوافقون على تعيين كارتر كعضو جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن موافقة اعضاء ادارة نادي ​برشلونة​ على اقتراح رائيس الفريق ​جوسيبي ماريا بارتوميو​ بتعيين ​جوام كارتر​ كاحد اعضاء المجلس الاداري للفريق بعد الاستقالات الجماعية التي شهدتها ادارة الفريق الاسبوع الماضي، حيث يسعى بارتوميو الى اعادة تشكيل الادارة التي فقدت ستة من اعضائها، كما وعين مجلس الادارة عضو جديد هو الدكتور خوان بلايد كمدير مسؤول عن التنسيق بكل ما يتعلق بفيروس كورونا وكل ما يترتب من نتائج على هذا الفيروس.

علماً ان ​الدوري الاسباني​ متوقف خلال الفترة الحالية منعاً لمزيد من انتشار الفيروس.

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